Στοματική υγεία: Οι ντομάτες «σύμμαχος» κατά της ουλίτιδας – Σωτήριο το λυκοπένιο

Το λυκοπένιο που περιέχεται στις ντομάτες φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη στοματική υγεία, ειδικά στους ηλικιωμένους, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας