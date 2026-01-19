Στοματική υγεία: Οι ντομάτες «σύμμαχος» κατά της ουλίτιδας – Σωτήριο το λυκοπένιο
Το λυκοπένιο που περιέχεται στις ντομάτες φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη στοματική υγεία, ειδικά στους ηλικιωμένους, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας
Υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ουλίτιδας διατρέχουν οι ηλικιωμένοι με χαμηλή πρόσληψη λυκοπενίου, μιας ουσίας που βρίσκεται στις ντομάτες και σε άλλα κόκκινα φρούτα και λαχανικά, όπως οι κόκκινες πιπεριές, το καρπούζι και το γκρέιπφρουτ. Αντίθετα, όσοι εντάσσουν συστηματικά στη διατροφή τους τρόφιμα πλούσια σε αυτό εμφανίζουν 67% μικρότερη πιθανότητα σοβαρής ουλίτιδας, σύμφωνα με μελέτη στο The Journal of Nutrition, Health & Aging.
«Η ανεπαρκής πρόσληψη λυκοπενίου αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη παθήσεων στα ούλα», κατέληξε η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τη Δρ. Katherine Kwong, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Connecticut College.
