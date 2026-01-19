Στοματική υγεία: Οι ντομάτες «σύμμαχος» κατά της ουλίτιδας – Σωτήριο το λυκοπένιο
YGEIAMOU.GR
Λυκοπένιο Ουλίτιδα Περιοδοντική Νόσος Στοματική υγεία

Στοματική υγεία: Οι ντομάτες «σύμμαχος» κατά της ουλίτιδας – Σωτήριο το λυκοπένιο

Το λυκοπένιο που περιέχεται στις ντομάτες φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη στοματική υγεία, ειδικά στους ηλικιωμένους, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας

Στοματική υγεία: Οι ντομάτες «σύμμαχος» κατά της ουλίτιδας – Σωτήριο το λυκοπένιο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ουλίτιδας διατρέχουν οι ηλικιωμένοι με χαμηλή πρόσληψη λυκοπενίου, μιας ουσίας που βρίσκεται στις ντομάτες και σε άλλα κόκκινα φρούτα και λαχανικά, όπως οι κόκκινες πιπεριές, το καρπούζι και το γκρέιπφρουτ. Αντίθετα, όσοι εντάσσουν συστηματικά στη διατροφή τους τρόφιμα πλούσια σε αυτό εμφανίζουν 67% μικρότερη πιθανότητα σοβαρής ουλίτιδας, σύμφωνα με μελέτη στο The Journal of Nutrition, Health & Aging.

«Η ανεπαρκής πρόσληψη λυκοπενίου αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη παθήσεων στα ούλα», κατέληξε η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τη Δρ. Katherine Kwong, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Connecticut College.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης