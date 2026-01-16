Πόσο αρρενωπούς θέλουν τους άνδρες οι γυναίκες; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
Η αρρενωπότητα θεωρείται διαχρονικά ελκυστική. Νέα έρευνα, ωστόσο, δείχνει ότι η γοητεία της έχει σαφή «όρια ασφαλείας» και αποκαλύπτει ποια είναι αυτά
Η κοινή πεποίθηση θέλει τις γυναίκες να αναζητούν έναν άνδρα αρρενωπό, με «σκληρά» χαρακτηριστικά και δυναμική προσωπικότητα. Τα αρρενωπά χαρακτηριστικά έχουν συνδεθεί διαχρονικά με θετικά στοιχεία, όπως η δύναμη και η γοητεία. Κι ενώ, πράγματι, οι άνδρες που τα διαθέτουν φαίνεται να έχουν απήχηση στις γυναίκες, η ελκυστικότητά τους έχει ένα σαφές όριο: Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι επιθυμητά μόνο όταν δεν δημιουργούν την αίσθηση της απειλής.
Αυτό είναι το συμπέρασμα νέας έρευνας, που δημοσιεύεται στο Personality and Individual Differences, σύμφωνα με την οποία, όταν η αρρενωπότητα συνδυάζεται με σημάδια επιθετικότητας, οι προτιμήσεις των γυναικών μετατοπίζονται αποφασιστικά προς πιο «ασφαλείς» κατευθύνσεις. Όταν αξιολογούν πιθανούς συντρόφους, προτεραιότητα έχει η αποφυγή πιθανών απειλών. Εν ολίγοις, η αρρενωπότητα είναι ελκυστική – έως ότου αρχίσει να φαίνεται επικίνδυνη.
