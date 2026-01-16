Καφές σε ρόλο αντιδιαβητικού φαρμάκου – Τι έδειξε έρευνα
Ο καφές δεν είναι απλώς το αγαπημένο πρωινό ρόφημα εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά κι ένα όχημα για να ρυθμιστεί αποτελεσματικά το σάκχαρο
Ο καφές, ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, φαίνεται πως κρύβει περισσότερα οφέλη απ’ όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι συγκεκριμένες ενώσεις που εντοπίζονται στον καβουρδισμένο καφέ μπορεί να συμβάλλουν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως πιθανό «λειτουργικό τρόφιμο» για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2.
Οι ενώσεις που μπλοκάρουν το ένζυμο-κλειδί
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι ερευνητές εντόπισαν τρεις νέες ενώσεις που αναστέλλουν έντονα τη δράση της άλφα-γλυκοσιδάσης – ενός ενζύμου που παίζει κεντρικό ρόλο στη διάσπαση των υδατανθράκων κατά την πέψη.
