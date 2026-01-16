Καφές σε ρόλο αντιδιαβητικού φαρμάκου – Τι έδειξε έρευνα
YGEIAMOU.GR
Καφές Διαβήτης Τύπου 2

Καφές σε ρόλο αντιδιαβητικού φαρμάκου – Τι έδειξε έρευνα

Ο καφές δεν είναι απλώς το αγαπημένο πρωινό ρόφημα εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά κι ένα όχημα για να ρυθμιστεί αποτελεσματικά το σάκχαρο

Καφές σε ρόλο αντιδιαβητικού φαρμάκου – Τι έδειξε έρευνα
Μαρία Κοτοπούλη
Ο καφές, ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, φαίνεται πως κρύβει περισσότερα οφέλη απ’ όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι συγκεκριμένες ενώσεις που εντοπίζονται στον καβουρδισμένο καφέ μπορεί να συμβάλλουν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως πιθανό «λειτουργικό τρόφιμο» για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2.

Οι ενώσεις που μπλοκάρουν το ένζυμο-κλειδί

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι ερευνητές εντόπισαν τρεις νέες ενώσεις που αναστέλλουν έντονα τη δράση της άλφα-γλυκοσιδάσης – ενός ενζύμου που παίζει κεντρικό ρόλο στη διάσπαση των υδατανθράκων κατά την πέψη.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης