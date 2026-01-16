Πόσο καλή ιδέα είναι να ρωτάμε πρώτα Gemini και ChatGPT για την υγεία μας; Οι ειδικοί απαντούν
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για άμεσες απαντήσεις σε ζητήματα υγείας, αλλά τα ερωτήματα για την αξιοπιστία και την ασφάλεια παραμένουν
Ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων στρέφεται στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGTP και το Gemini για να λάβει πάσης φύσεως συμβουλή: από ιδέες γευμάτων μέχρι ιατρικά και νομικά ζητήματα. Έρευνα της Clio (εταιρεία νομικού λογισμικού) έδειξε ότι το 57% των καταναλωτών τις έχουν χρησιμοποιήσει ή θα τις χρησιμοποιούσαν για να απαντήσουν σε μια νομική ερώτηση. Την ίδια στιγμή, 1 στους 3 Αμερικανούς τις αξιοποιεί σε εβδομαδιαία βάση (και 1 στους 10 καθημερινά) για θέματα υγείας, σύμφωνα με ανάλυση της Zocdoc (εταιρεία παροχής online υπηρεσιών).
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο Business Insider, ο διευθύνων σύμβουλος της Zocdoc, Oliver Kharraz, σημείωσε στην έκθεση πως «η ΑΙ θα γίνει το βασικό εργαλείο για τις ανάγκες προληπτικής φροντίδας, όπως ο έλεγχος συμπτωμάτων, καθώς και για εργασίες ρουτίνας, όπως οι ανανεώσεις συνταγών». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πιστεύει πως «οι ασθενείς θα αναγνωρίσουν ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συντριπτική πλειονότητα των αλληλεπιδράσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης – ειδικά εκείνες που απαιτούν ανθρώπινη κρίση, ενσυναίσθηση ή σύνθετη λήψη αποφάσεων».
