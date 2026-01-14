ΕΟΦ: Αποσύρει 230 φάρμακα από την αγορά – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
ΕΟΦ: Αποσύρει 230 φάρμακα από την αγορά – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
Η κάλυψη των ασθενών αναμένεται να συνεχιστεί ομαλά, με εναλλακτικά σκευάσματα ίδιας δραστικής ουσίας, μορφής, περιεκτικότητας και ένδειξης
Τέλος μπαίνει στην κυκλοφορία 230 φαρμάκων στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με κατάλογο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Πρόκειται για σκευάσματα από διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται και 4 εμβόλια, τα οποία θα αντικατασταθούν από αντίστοιχα που ήδη διατίθενται στη χώρα.
Όπως επισημαίνουν στελέχη του ΕΟΦ, η κάλυψη των ασθενών δεν αναμένεται να διαταραχθεί, καθώς για τα προϊόντα που αποσύρονται προβλέπεται χρήση εναλλακτικών σκευασμάτων με την ίδια δραστική ουσία, ίδια φαρμακοτεχνική μορφή, ίδια περιεκτικότητα και ίδια ένδειξη. Σε ειδικότερες περιπτώσεις, 23 από τα φάρμακα θα αντικατασταθούν μέσω έκτακτων εισαγωγών, ενώ για 2 σκευάσματα η κάλυψη θα γίνει με νεότερες θεραπευτικές επιλογές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως επισημαίνουν στελέχη του ΕΟΦ, η κάλυψη των ασθενών δεν αναμένεται να διαταραχθεί, καθώς για τα προϊόντα που αποσύρονται προβλέπεται χρήση εναλλακτικών σκευασμάτων με την ίδια δραστική ουσία, ίδια φαρμακοτεχνική μορφή, ίδια περιεκτικότητα και ίδια ένδειξη. Σε ειδικότερες περιπτώσεις, 23 από τα φάρμακα θα αντικατασταθούν μέσω έκτακτων εισαγωγών, ενώ για 2 σκευάσματα η κάλυψη θα γίνει με νεότερες θεραπευτικές επιλογές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα