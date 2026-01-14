ΕΟΦ: Αποσύρει 230 φάρμακα από την αγορά – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
YGEIAMOU.GR
ΕΟΦ Φάρμακα

ΕΟΦ: Αποσύρει 230 φάρμακα από την αγορά – Τι αλλάζει για τους ασθενείς

Η κάλυψη των ασθενών αναμένεται να συνεχιστεί ομαλά, με εναλλακτικά σκευάσματα ίδιας δραστικής ουσίας, μορφής, περιεκτικότητας και ένδειξης

ΕΟΦ: Αποσύρει 230 φάρμακα από την αγορά – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
ygeiamou.gr team
Τέλος μπαίνει στην κυκλοφορία 230 φαρμάκων στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με κατάλογο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Πρόκειται για σκευάσματα από διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται και 4 εμβόλια, τα οποία θα αντικατασταθούν από αντίστοιχα που ήδη διατίθενται στη χώρα.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του ΕΟΦ, η κάλυψη των ασθενών δεν αναμένεται να διαταραχθεί, καθώς για τα προϊόντα που αποσύρονται προβλέπεται χρήση εναλλακτικών σκευασμάτων με την ίδια δραστική ουσία, ίδια φαρμακοτεχνική μορφή, ίδια περιεκτικότητα και ίδια ένδειξη. Σε ειδικότερες περιπτώσεις, 23 από τα φάρμακα θα αντικατασταθούν μέσω έκτακτων εισαγωγών, ενώ για 2 σκευάσματα η κάλυψη θα γίνει με νεότερες θεραπευτικές επιλογές.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης