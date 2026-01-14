Επιλέξτε έξυπνα την ιδιωτική σύνταξη με τις μεγαλύτερες αποδόσεις – Τι πρέπει να ξέρετε
Επιλέξτε έξυπνα την ιδιωτική σύνταξη με τις μεγαλύτερες αποδόσεις – Τι πρέπει να ξέρετε
Η ιδιωτική σύνταξη γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για τη μελλοντική οικονομική σταθερότητα, με τους ασφαλισμένους να δίνουν προτεραιότητα στην αποταμίευση
Η επιλογή συνταξιοδοτικού προγράμματος από την ιδιωτική ασφάλιση είναι μια σημαντική πράξη για το μέλλον κάθε εργαζόμενου, καθώς μέσα από αυτό, ως γνωστόν, δημιουργείται ένα χρηματικό κεφάλαιο που θα αποδοθεί στον ασφαλισμένο όταν αυτός θα μεταβεί από την καθημερινή εργασία στην περίοδο της συνταξιοδότησης. Το σημαντικό στην απόκτηση και διατήρηση ενός ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι να αποκτηθεί ηλικιακά νωρίς και να συντηρηθεί από τον ασφαλισμένο για δεκαετίες, ώστε να αποδώσει κέρδη, καθώς τα χρήματα που βάζει ο ασφαλισμένος σε αυτό επενδύονται.
Πώς επενδύονται οι αποταμιεύσεις
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν τα αποταμιευτικά – συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν εξειδικευμένα τμήματα που λειτουργούν ως επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων. Τα προγράμματα αυτά μέσω διαφορετικών επιλογών επένδυσης δίνουν την δυνατότητα αποταμίευσης και, μάλιστα, με κέρδος. Ο ασφαλισμένος, σε συνεργασία με τον ασφαλιστή του, όταν αγοράζει το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα, ενημερώνεται και αποφασίζει τι είδους επένδυση θα κάνει και, ανάλογα, αναμένει και τις αποδόσεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πώς επενδύονται οι αποταμιεύσεις
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν τα αποταμιευτικά – συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν εξειδικευμένα τμήματα που λειτουργούν ως επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων. Τα προγράμματα αυτά μέσω διαφορετικών επιλογών επένδυσης δίνουν την δυνατότητα αποταμίευσης και, μάλιστα, με κέρδος. Ο ασφαλισμένος, σε συνεργασία με τον ασφαλιστή του, όταν αγοράζει το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα, ενημερώνεται και αποφασίζει τι είδους επένδυση θα κάνει και, ανάλογα, αναμένει και τις αποδόσεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα