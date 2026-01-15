Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για υγιή καρδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς
Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε όταν κάνει ζέστη, η καρδιά σας ίσως δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο - Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί ένα δροσερό υπνοδωμάτιο είναι ζήτημα υγείας
Υπάρχει ιδανική θερμοκρασία για τον ύπνο μας; Ναι, απαντούν ερευνητές από τη Σχολή Συγγενών Επιστημών Υγείας, Αθλητισμού και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Griffith, αποκαλύπτοντας ότι ένα δροσερό υπνοδωμάτιο κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην προστασία της καρδιαγγειακής υγείας, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Τα συμπεράσματά τους δημοσιεύονται στο BMC Medicine.
Η ομάδα, με επικεφαλής τον δρ. Fergus O’ Connor διαπίστωσε, ειδικότερα, ότι η διατήρηση της θερμοκρασίας του υπνοδωματίου στους 24°C περίπου κατά τη διάρκεια του ύπνου μειώνει σημαντικά το στρες στην καρδιά σε ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι πιο δροσερές συνθήκες τη νύχτα συνέβαλαν στην καλύτερη καρδιαγγειακή ανάρρωση μετά από έκθεση στη ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν πως η ζέστη ασκεί επιπλέον πίεση στο καρδιαγγειακό σύστημα κατά τη διάρκεια του ύπνου.
