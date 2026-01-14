Έρευνα αποκαλύπτει τους πιο παράξενους οργασμούς – Με γέλια, δάκρυα και αίμα
Έρευνα αποκαλύπτει τους πιο παράξενους οργασμούς – Με γέλια, δάκρυα και αίμα

Μια έρευνα αποκαλύπτει απροσδόκητες σωματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις που συνοδεύουν τον γυναικείο οργασμό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία μίας μελέτης, σύμφωνα με τα οποία πολλές γυναίκες μετά τον οργασμό παρουσιάζουν ασυνήθιστες, αλλά φυσιολογικές, αντιδράσεις.

Η έρευνα εξέτασε τις αντιδράσεις στον οργασμό σε 86 γυναίκες και έφερε στο «φως» φαινόμενα που συχνά θεωρούνται περίεργα, όπως δάκρυα, γέλια ή ακόμα και ρινορραγίες. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν πρέπει πρόκειται για ανησυχητικές καταστάσεις.

Οι γυναικολόγοι Lauren Streicher από το Northwestern University και James Simon από το George Washington University, χρησιμοποίησαν τα social media για να προσκαλέσουν γυναίκες να μοιραστούν πώς αντιδρά το σώμα τους κατά τον οργασμό.

