Νόσος Αλτσχάιμερ: Έρχεται self test με μια σταγόνα αίμα από το δάκτυλο
Μελέτη σε 337 συμμετέχοντες σε ευρωπαϊκά κέντρα δείχνει ότι η μέθοδος ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τα συμβατικά τεστ - Επιτυγχάνει ακρίβεια 86%
Η νόσος Αλτσχάιμερ θα μπορούσε στο μέλλον να ανιχνεύεται αρκετά πριν τα συμπτώματα γίνουν σοβαρά, μέσω μιας νέας εξέτασης αίματος από το δάχτυλο. Η μέθοδος αυτή δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη για κλινική χρήση, ωστόσο θα μπορούσε μελλοντικά να επιτρέψει ακόμη και τη συλλογή δείγματος στο σπίτι (self test) και την αποστολή του σε εργαστήριο, όπως αναφέρει το Euronews.
Συγκεκριμένα, μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το αμερικανικό ινστιτούτο Banner Health, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Exeter, εξέτασε 337 συμμετέχοντες σε επτά ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα σε Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν άτομα χωρίς γνωστική έκπτωση ή με ήπια γνωστική διαταραχή, άτομα με άνοια, καθώς και ενήλικες με σύνδρομο Down, οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένο γενετικό κίνδυνο.
