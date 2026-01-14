Καρδιά: Η σωτηρία από δεύτερο έμφραγμα κρύβεται στην ανοσοθεραπεία

Νέα έρευνα δείχνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να κρατά το «κλειδί» για την προστασία της καρδιάς στο μέλλον