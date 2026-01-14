Καρδιά: Η σωτηρία από δεύτερο έμφραγμα κρύβεται στην ανοσοθεραπεία
Καρδιά: Η σωτηρία από δεύτερο έμφραγμα κρύβεται στην ανοσοθεραπεία
Νέα έρευνα δείχνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να κρατά το «κλειδί» για την προστασία της καρδιάς στο μέλλον
Μια νέα κλινική μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ υποστηρίζει ότι η φροντίδα του ανοσοποιητικού συστήματος μετά από έμφραγμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τη φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία και να μειώσει τον κίνδυνο μελλοντικών καρδιακών επεισοδίων.
Η επιστημονική ομάδα ανακάλυψε, ειδικότερα, ότι μια ανοσοθεραπεία χαμηλής δόσης μπορεί να ενισχύσει τα φυσικά προστατευτικά κύτταρα του οργανισμού (ρυθμιστικά Τ κύτταρα), βοηθώντας την καρδιά να αναρρώσει μετά από το έμφραγμα. Αυτά τα εξειδικευμένα λευκά αιμοσφαίρια διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον έλεγχο της φλεγμονής και τη διατήρηση της ανοσολογικής ισορροπίας.
Αν και τα ποσοστά επιβίωσης από καρδιακή προσβολή έχουν βελτιωθεί -περίπου το 70% των ασθενών επιβιώνει- σε πολλούς ένα τέτοιο επεισόδιο αφήνει μόνιμη καρδιακή βλάβη. Η επίμονη φλεγμονή στα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία είναι συχνή μετά από καρδιακή προσβολή και αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για μελλοντικά επεισόδια, ωστόσο δεν υπάρχουν επί του παρόντος εγκεκριμένες θεραπείες που να στοχεύουν άμεσα σ’ αυτή τη φλεγμονή.
