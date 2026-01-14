Γρίπη: Πόσο εύκολα «κολλάει» σε ένα κλειστό χώρο; Πείραμα δίνει μια απροσδόκητη απάντηση
Ελεγχόμενη μελέτη σε ξενοδοχείο κατέληξε σ' ένα απροσδόκητο συμπέρασμα σχετικά με τη μετάδοση της γρίπης μεταξύ άρρωστων και υγιών ενηλίκων

Βίκυ Βενιού
Ανησυχητική είναι η εικόνα της φετινής περιόδου έξαρσης της γρίπης, με όλο και περισσότερα κρούσματα να διαγιγνώσκονται και πολλά από αυτά να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Καθώς ειδικοί και μη εξερευνούν τη φύση των ιών και τον τρόπο μετάδοσής τους, μια νέα έρευνα προσφέρει χρήσιμες -και απροσδόκητες- πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξάπλωσης της γρίπης και πρόληψης των επιδημιών.

Σε μια ελεγχόμενη κλινική μελέτη υπό την ηγεσία ερευνητών του Πανεπιστημίου Μέριλαντ, οι επιστήμονες τοποθέτησαν φοιτητές που είχαν ήδη μολυνθεί από τη γρίπη σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με υγιείς εθελοντές μέσης ηλικίας. Το πρωτότυπο πείραμα οδήγησε σ’ ένα αποτέλεσμα που προκαλεί έκπληξη: Παρά την παρατεταμένη στενή επαφή, κανένας από τους υγιείς συμμετέχοντες δεν προσβλήθηκε από γρίπη. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο PLOS Pathogens, αμφισβητούν τις παραδοσιακές υποθέσεις σχετικά με τη μετάδοση της γρίπης.

