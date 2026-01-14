Πώς γίνεται η νορβηγική προπόνηση 4×4 HIIT που κάνει η Τζέσικα Μπίελ
Πώς γίνεται η νορβηγική προπόνηση 4×4 HIIT που κάνει η Τζέσικα Μπίελ
Σύντομη αλλά απαιτητική, η νορβηγική 4x4 HIIT βασίζεται σε 4 τετράλεπτα υψηλής έντασης που αυξάνουν για περισσότερο χρόνο τον καρδιακό ρυθμό, με στόχο την ενίσχυση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής
Όσοι έχουν περιορισμένο χρόνο ή αναζητούν μια πιο «συμπυκνωμένη» και απαιτητική προπόνηση, ίσως έχουν ήδη ακούσει για τη νορβηγική προπόνηση 4×4. Το πρωτόκολλο έγινε πρόσφατα ιδιαίτερα δημοφιλές χάρη στην ηθοποιό Jessica Biel, όμως δεν είναι καινούριο: χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στον αθλητισμό και θεωρείται αποτελεσματικό για τη γρήγορη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, σε σύγκριση με πιο παραδοσιακές μορφές άσκησης, όπως το συνεχόμενο τρέξιμο ή η ποδηλασία σε σταθερό ρυθμό.
Πρόκειται για μια μορφή διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης (HIIT), με σαφή δομή και συγκεκριμένα χρονικά «παράθυρα» προσπάθειας και αποκατάστασης. Μια τυπική συνεδρία περιλαμβάνει:
-Προθέρμανση: 5 λεπτά
-Κύριο μέρος: 4 σετ των 4 λεπτών έντονης άσκησης, με 3 λεπτά πιο ήπιας κίνησης ή ανάπαυσης ανάμεσα στα σετ
-Αποθεραπεία: 5 λεπτά
