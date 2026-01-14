Πώς γίνεται η νορβηγική προπόνηση 4×4 HIIT που κάνει η Τζέσικα Μπίελ

Σύντομη αλλά απαιτητική, η νορβηγική 4x4 HIIT βασίζεται σε 4 τετράλεπτα υψηλής έντασης που αυξάνουν για περισσότερο χρόνο τον καρδιακό ρυθμό, με στόχο την ενίσχυση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής