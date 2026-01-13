7 προκλήσεις που θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια υγεία το 2026
7 προκλήσεις που θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια υγεία το 2026

Το πεδίο της υγείας για τη χρονιά που ήδη διανύουμε διαμορφώνεται από μεγάλες προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες, που θα καθορίσουν την παγκόσμια ατζέντα της Δημόσιας Υγείας

Μαρία Κοτοπούλη
Από τις αλλαγές στην ηγεσία της παγκόσμιας υγείας έως την κλιματική αλλαγή και την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη, τα παρακάτω ζητήματα θα διαμορφώσουν πολιτικές, θα τροφοδοτήσουν τον δημόσιο διάλογο και θα καθορίσουν ποιος ηγείται της παγκόσμιας συζήτησης για την υγεία το 2026, σύμφωνα με το Euronews.

Ποιος κρατά τα ηνία στην παγκόσμια υγεία;

Η παγκόσμια υγεία δέχθηκε ισχυρό πλήγμα πέρυσι, όταν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε πρωτοφανείς περικοπές στη ανθρωπιστική βοήθεια. Έκτοτε, αρκετές χώρες ακολούθησαν το ίδιο παράδειγμα, μετατοπίζοντας τις προτεραιότητές τους και περιορίζοντας τους πόρους για διεθνή προγράμματα υγείας.

