Διαβήτης: 78,8 τρις δολάρια ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος της νόσου
Στις έμμεσες επιπτώσεις του διαβήτη συγκαταλέγονται οι απώλειες στην αποτελεσματική προσφορά εργασίας λόγω θνησιμότητας και νοσηρότητας, η ανακατανομή πόρων και το κόστος της άτυπης φροντίδας
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μη μεταδοτικές ασθένειες παγκοσμίως που επηρεάζει περισσότερους από έναν στους δέκα ενήλικες παγκοσμίως. Μελέτη σε 204 χώρες και περιοχές, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Medicine, εκτιμά ότι ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος του διαβήτη ανέρχεται σε 78,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Η ερευνητική ομάδα, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Διοίκησης της Βιέννης και το Διεθνές Ινστιτούτο Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων (IIASA), εκτίμησε τον οικονομικό αντίκτυπο του διαβήτη από το 2020 ως το 2050, ενσωματώνοντας απώλειες στην αποτελεσματική προσφορά εργασίας λόγω θνησιμότητας και νοσηρότητας, ανακατανομής πόρων και κόστους της άτυπης φροντίδας που παρέχεται από μέλη της οικογένειας.
