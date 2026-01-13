Τραγωδία στις Σέρρες με νεκρό 17χρονο: Μία ψυχολόγος εξηγεί την ακραία εφηβική βία
Ποιες είναι οι αιτίες εκδήλωσης της ακραίας βίας μεταξύ ανηλίκων; Ποιοι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε τραγωδία; Η ψυχολόγος δρ. Λίζα Βάρβογλη απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα
Για τις αιτίες εκδήλωσης της ακραίας εφηβικής βίας μιλά η δρ. Λίζα Βάρβογλη, με αφορμή τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου στις Σέρρες από έναν 16χρονο.
Σε βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό της στο Facebook, η ειδικός τονίζει πως η βία στους εφήβους «δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά είναι το τελικό σύμπτωμα μίας μακράς εγκατάλειψης».
Ωστόσο, όπως σημειώνει το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς συνέβη αυτή η τραγωδία στις Σέρρες, αλλά το πόσα παιδιά σήμερα ζουν σε συνθήκες που προετοιμάζουν την επόμενη. «Αυτό που συνέβη δεν ήταν απλός ένας καβγάς μεταξύ εφήβων που ξέφυγε» συμπληρώνει για να εξηγήσει πως «όταν η βία είναι τόσο σφοδρή, επαναλαμβανόμενη και καταλήγει σε θάνατο, πρόκειται για μία βαθιά συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική απορρύθμιση».
