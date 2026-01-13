Η γρίπη «στέλνει» τους άνω των 65 στο νοσοκομείο – Σταθερός ο RSV, σε ύφεση ο κορωνοϊός
Η εποχική γρίπη αυξάνεται, ενώ ο ιός RSV παραμένει ενεργός και η COVID-19 υποχωρεί, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ECDC για την κατάσταση στην Ευρώπη
Η Ευρώπη προχωρά βαθύτερα στην «καρδιά» του χειμώνα με την εποχική γρίπη να κερδίζει έδαφος στις περισσότερες χώρες, την ώρα που ο SARS-CoV-2 δείχνει να υποχωρεί και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) παραμένει μεν παρών, αλλά με συνολικά χαμηλότερη πίεση στα νοσοκομεία σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Αυτή είναι η κεντρική εικόνα που αποτυπώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στην εβδομαδιαία αναφορά του.
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία επιτήρησης δείχνουν αύξηση επισκέψεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα με συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης στις περισσότερες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, ένδειξη έντονης κυκλοφορίας των ιών στην κοινότητα.
Γρίπη: Ανοδική πορεία και αυξημένες οι νοσηλείες στους άνω των 65
Το κύριο βάρος φαίνεται να μετατοπίζεται στη γρίπη: σε πολλές χώρες η πορεία είναι ανοδική, ενώ σε ορισμένες ενδέχεται να έχει ήδη περάσει η κορύφωση. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και εργαστηριακά στην πρωτοβάθμια φροντίδα (ILI/ARI), όπου την 1η εβδομάδα του 2026 εντοπίστηκαν 326 θετικά δείγματα γρίπης (όλα τύπου Α). Από τα δείγματα που υποτυποποιήθηκαν, περίπου 8/10 αντιστοιχούν σε A(H3) και περίπου 2/10 σε A(H1)pdm09, επιβεβαιώνοντας ότι ο A(H3N2) είναι ο κυρίαρχος υπότυπος της περιόδου.
