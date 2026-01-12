Πρησμένα ούλα που πονούν και ματώνουν; Τι φταίει και πώς αντιμετωπίζεται
Το επίμονο πρήξιμο των ούλων δεν πρέπει να αγνοείται, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες στη στοματική υγεία - Δείτε ποια συμπτώματα πρέπει να σας θορυβήσουν και πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικό
Τα πρησμένα ούλα δεν είναι απλώς μια μικρή ενόχληση στο στόμα – συχνά αποτελούν ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά, στο στόμα ή και σε άλλο μέρος του σώματος σύμφωνα με τους ειδικούς της Cleveland Clinic. Αν και συνήθως υποδηλώνουν ουλίτιδα ή κάποια άλλη πάθηση των ούλων, μπορεί επίσης να «μαρτυρά» κάποια λοίμωξη, διατροφική ανεπάρκεια, ορμονικές αλλαγές ή χρόνιες ασθένειες. Η κατανόηση των αιτίων, των συμπτωμάτων και των θεραπευτικών επιλογών είναι καθοριστική για την προστασία τόσο της στοματικής, όσο και της γενικής υγείας.
Τα πρησμένα ούλα παίρνουν συνήθως μια κόκκινη ή μωβ απόχρωση λόγω της αυξημένης ροής του αίματος. Αιμορραγούν εύκολα, ειδικά κατά το βούρτσισμα ή το καθαρισμό με οδοντικό νήμα. Μερικοί άνθρωποι παρατηρούν επίσης ευαισθησία, πόνο κατά τη μάσηση ή επίμονη κακοσμία στόματος. Σε ήπιες περιπτώσεις, το πρήξιμο μπορεί να είναι προσωρινό, αλλά αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να γίνει μακροχρόνιο πρόβλημα.
