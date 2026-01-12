Καρκίνος παχέος εντέρου: Μπορούν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας να μειώσουν τον κίνδυνο; Έρευνα απαντά
Το «θαυματουργό» αντιδιαβητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως κατά της παχυσαρκίας, φαίνεται ότι έχει οφέλη που ξεπερνούν κατά πολύ τη ζυγαριά και αφορούν στη μάχη κατά του καρκίνου
Το τελευταίο διάστημα, απασχολούν πολύ, κυρίως χάρη στη συμβολή τους στην απώλεια βάρους. Οι αγωνιστές του υποδοχέα γλυκαγόνης-1 (GLP-1), όμως, φαίνεται να συνδέονται με πολλά περισσότερα οφέλη υγείας από το αδυνάτισμα. Μια πρόσφατη έρευνα, συγκεκριμένα, τα συνδέει με μείωση του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου.
Η μελέτη, που παρουσιάζεται στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σαν Φρανσίσκο, διαπίστωσε ότι τα άτομα που λαμβάνουν αγωνιστές του υποδοχέα γλυκαγόνης-1 (GLP-1) είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του παχέος εντέρου σε σύγκριση με εκείνα που λαμβάνουν ασπιρίνη, ένα φάρμακο που έχει μελετηθεί εκτενώς για τις δυνατότητές του στην πρόληψη του καρκίνου.
GLP-1 ή ασπιρίνη;
