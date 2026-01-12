Καρκίνος παχέος εντέρου: Μπορούν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας να μειώσουν τον κίνδυνο; Έρευνα απαντά
YGEIAMOU.GR
GLP-1 Καρκίνος Παχέος Εντέρου

Καρκίνος παχέος εντέρου: Μπορούν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας να μειώσουν τον κίνδυνο; Έρευνα απαντά

Το «θαυματουργό» αντιδιαβητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως κατά της παχυσαρκίας, φαίνεται ότι έχει οφέλη που ξεπερνούν κατά πολύ τη ζυγαριά και αφορούν στη μάχη κατά του καρκίνου

Καρκίνος παχέος εντέρου: Μπορούν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας να μειώσουν τον κίνδυνο; Έρευνα απαντά
Βίκυ Βενιού
Το τελευταίο διάστημα, απασχολούν πολύ, κυρίως χάρη στη συμβολή τους στην απώλεια βάρους. Οι αγωνιστές του υποδοχέα γλυκαγόνης-1 (GLP-1), όμως, φαίνεται να συνδέονται με πολλά περισσότερα οφέλη υγείας από το αδυνάτισμα. Μια πρόσφατη έρευνα, συγκεκριμένα, τα συνδέει με μείωση του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η μελέτη, που παρουσιάζεται στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σαν Φρανσίσκο, διαπίστωσε ότι τα άτομα που λαμβάνουν αγωνιστές του υποδοχέα γλυκαγόνης-1 (GLP-1) είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του παχέος εντέρου σε σύγκριση με εκείνα που λαμβάνουν ασπιρίνη, ένα φάρμακο που έχει μελετηθεί εκτενώς για τις δυνατότητές του στην πρόληψη του καρκίνου.

GLP-1 ή ασπιρίνη;

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης