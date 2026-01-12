Η 93χρονη σπρίντερ με καρδιά 50χρονης και μύες 20χρονης

Πώς θα σας φαινόταν, εάν σε μια τυχαία προπόνηση τρεξίματος συναντούσατε μια 90χρονη να τρέχει στο στάδιο και μάλιστα σε γοργότερο ρυθμό από τον δικό σας; Η περίπτωση αυτή είναι αληθινή: πρόκειταιΤο 2024, έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στα 200 μέτρα στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 90 ετών, τερματίζοντας σε 54,47 δευτερόλεπτα. Σήμερα, εκτός από το να συνεχίζει ακάθεκτη το τρέξιμο, προσφέρει το σώμα της στους ερευνητές, για να ανακαλύψουν τα μυστικά της υγιούς γήρανσης.«Απλώς μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Και ακόμη και τώρα, ίσως λίγο λιγότερο από παλιά, εξακολουθώ να νιώθω ένταση πριν από κάθε αγώνα», δήλωσε στο CNN Sports, προσθέτοντας ότι τον περασμένο Ιούνιο σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ στα 200 μ. με χρόνο 50,34 δευτερόλεπτα.Διαβάστε περισσότερα στο