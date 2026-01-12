Υγιή αγγεία, δυνατό μυαλό: Επιστήμονας δίνει 5 top tips που μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας

Η πρόληψη της άνοιας ξεκινά από τις καθημερινές μας επιλογές, ενώ η υγεία των αγγείων παίζει καθοριστικό ρόλο σύμφωνα με έναν ειδικό