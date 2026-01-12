Υγιή αγγεία, δυνατό μυαλό: Επιστήμονας δίνει 5 top tips που μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας
Η πρόληψη της άνοιας ξεκινά από τις καθημερινές μας επιλογές, ενώ η υγεία των αγγείων παίζει καθοριστικό ρόλο σύμφωνα με έναν ειδικό
Η άνοια αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θανάτου, προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για έναν γενικό όρο, που περιγράφει μια ομάδα προοδευτικών διαταραχών του εγκεφάλου που επηρεάζουν τη μνήμη, τη σκέψη και τη συμπεριφορά. Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί την πιο κοινή μορφή, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% των περιπτώσεων άνοιας. Ανησυχία προκαλεί, δε, το γεγονός ότι περίπου 1 στα 3 άτομα που ζει με αρχικά συμπτώματα άνοιας δεν το γνωρίζει. Ταυτόχρονα, όμως, οι περιπτώσεις μεταξύ ατόμων ηλικίας 60 ετών και κάτω παρουσιάζουν επίσης αύξηση. Σε νεότερα άτομα, συμπτώματα όπως αλλαγές στην προσωπικότητα, ευερεθιστότητα ή αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ συχνά αγνοούνται ή παρερμηνεύονται, καθυστερώντας τη διάγνωση και την υποστήριξη.
Το γεγονός ότι δεν θεραπεύεται καθιστά την πρόληψή της κομβική. Ευτυχώς, σύμφωνα με τον δρ. Harry Pritchard, ερευνητή της Alzheimer’s Society στο Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, ορισμένες απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία. Αν και οι ειδικοί εκτιμούν ότι 1 στους 3 ανθρώπους που γεννιούνται σήμερα θα αναπτύξει άνοια κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο δρ. Pritchard τονίζει ότι «όλα ξεκινούν από την υγεία των αγγείων».
