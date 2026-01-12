Γιατρός του Harvard δίνει απλές καθημερινές ασκήσεις που διώχνουν τους πόνους
Γιατρός του Harvard δίνει απλές καθημερινές ασκήσεις που διώχνουν τους πόνους
Πώς απλές καθημερινές κινήσεις μπορούν να κάνουν το σώμα δυνατό, ευλύγιστο και λειτουργικό με το πέρασμα των χρόνων
Με το πέρασμα των χρόνων, πολλοί άνθρωποι αφήνουν ένα αμυδρό αναστεναγμό κάθε φορά που σηκώνονται από το κρεβάτι το πρωί. Αν ανήκετε σε εκείνους που αγκομαχούν κάθε φορά που μπαίνετε στο αυτοκίνητο ή σκύβετε να μαζέψετε κάτι από το πάτωμα, ίσως ήρθε η ώρα να αφιερώσετε λίγο χρόνο σε ασκήσεις που βελτιώνουν την κινητικότητά σας.
Η Δρ. Miho Tanaka, χειρουργός αθλητιατρικής στο Massachusetts General Hospital και στη Σχολή Ιατρικής του Harvard, τονίζει ότι η καλή κινητικότητα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως σημαντικό μέρος της συνολικής υγείας. Έρευνες δείχνουν ότι η υψηλή κινητικότητα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη στη μείωση των ποσοστών καρκίνου, καρδιαγγειακών παθήσεων, άνοιας και κατάθλιψης.
«Δεν αφορά μόνο το πώς φαίνεστε ή το επίπεδο φυσικής σας κατάστασης σε μια δεδομένη στιγμή», λέει η Tanaka. «Όποιος θέλει να παραμείνει δραστήριος σε μεγαλύτερη ηλικία πρέπει να διατηρεί σκόπιμα αυτό το επίπεδο δραστηριότητας μέσω ασκήσεων κινητικότητας».
