«Πραγματικό φαγητό» συστήνουν οι νέες διατροφικές οδηγίες – Τι άλλο αλλάζει
«Πραγματικό φαγητό» συστήνουν οι νέες διατροφικές οδηγίες – Τι άλλο αλλάζει

Η κυρία Λίνα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αναλύει τις νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ για την επόμενη πενταετία

Κάθε πέντε χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενημερώνουν τις επίσημες διατροφικές οδηγίες, γνωστές ως Dietary Guidelines for Americans (DGA), με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την πρόληψη χρόνιων ασθενειών.

Η τελευταία πρόσφατη έκδοση για το διάστημα 2025-2030 φέρνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες αναθεωρήσεις, εστιάζοντας στην ποιότητα των τροφίμων, τη διαφοροποίηση των μακροθρεπτικών στοιχείων, τη μείωση επεξεργασμένων τροφίμων και την προώθηση ολόκληρων, φυσικών τροφίμων.

