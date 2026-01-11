Αυγά: Πώς δίνουν λύση στην επαναπρόσληψη βάρους μετά τις ενέσεις αδυνατίσματος

Τι δείχνουν τα δεδομένα για την επαναπρόσληψη κιλών, τον έλεγχο της όρεξης και τον ρόλο του αυγού στη διατήρηση της απώλειας βάρους