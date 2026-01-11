Γιατί ακούμε τους χτύπους της καρδιάς μας όταν ξαπλώνουμε
Γιατί ακούμε τους χτύπους της καρδιάς μας όταν ξαπλώνουμε

Πότε είναι φυσιολογικό να ακούτε τον καρδιακό χτύπο όταν ξαπλώνετε και πότε ο ήχος υποδηλώνει παλλόμενη ή σφυγμική εμβοή που χρειάζεται ιατρική διερεύνηση

Γιατί ακούμε τους χτύπους της καρδιάς μας όταν ξαπλώνουμε
Αν, την ώρα που ξαπλώνετε για ύπνο και ακουμπάτε το κεφάλι στο μαξιλάρι, ακούτε καθαρά τον χτύπο της καρδιάς σας, το φαινόμενο μπορεί να είναι ενοχλητικό – και σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται διερεύνηση. Όπως έχει εξηγήσει ο γιατρός Anthony Youn στο TikTok, αν αυτό συμβαίνει περιστασιακά, συνήθως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τις περισσότερες φορές πρόκειται απλώς για την καρωτίδα αρτηρία, το βασικό αγγείο που μεταφέρει αίμα στον εγκέφαλο, το πρόσωπο και τον λαιμό, και ο ήχος γίνεται αντιληπτός όταν το αυτί πιέζεται στο μαξιλάρι. Ωστόσο, αν ο ήχος είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενος, μπορεί να πρόκειται για μια κατάσταση που ονομάζεται παλλόμενη εμβοή.

Σε αυτή την περίπτωση, ο θόρυβος που ακούγεται στο κεφάλι ή στα αυτιά έχει ρυθμό που συγχρονίζεται με τους χτύπους της καρδιάς. Η κλασική εμβοή εκδηλώνεται συνήθως ως ένα σταθερό βουητό ή κουδούνισμα, το οποίο μπορεί να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται ή να αλλάζει ένταση. Η παλλόμενη εμβοή, όμως, διαφέρει, καθώς πρόκειται για ρυθμικό ήχο.

