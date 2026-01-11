Οδήγηση: Όταν μιλάμε στο κινητό – και με hands free – γινόμαστε πιο αργοί

Νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και τα hands free, που χρησιμοποιούμε στο αυτοκίνητο για να μιλήσουμε στο κινητό, επηρεάζουν τα αντανακλαστικά