Οδήγηση: Όταν μιλάμε στο κινητό – και με hands free – γινόμαστε πιο αργοί
YGEIAMOU.GR
Οδήγηση

Οδήγηση: Όταν μιλάμε στο κινητό – και με hands free – γινόμαστε πιο αργοί

Νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και τα hands free, που χρησιμοποιούμε στο αυτοκίνητο για να μιλήσουμε στο κινητό, επηρεάζουν τα αντανακλαστικά

Οδήγηση: Όταν μιλάμε στο κινητό – και με hands free – γινόμαστε πιο αργοί
Κλέλια Γιαρίμογλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι οδηγοί που νιώθουν ενοχές επειδή ακούνε podcasts κατά τη διάρκεια μίας διαδρομής, ίσως ανησυχούν για λάθος λόγο. Σύμφωνα με νέα μελέτη, η παθητική ακρόαση ηχητικού περιεχομένου δεν φαίνεται να καθυστερεί τα οπτικά αντανακλαστικά. Αντίθετα, οι τηλεφωνικές συνομιλίες – ακόμη και χωρίς τη χρήση χεριών – επιβραδύνει σημαντικά την ταχύτητα και την ακρίβεια των κινήσεων των ματιών.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Υγείας Fujita στην Ιαπωνία εξέτασαν 30 ενήλικες, οι οποίοι κλήθηκαν να εκτελέσουν γρήγορες κινήσεις των ματιών υπό τρεις διαφορετικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης