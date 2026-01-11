Οδήγηση: Όταν μιλάμε στο κινητό – και με hands free – γινόμαστε πιο αργοί
Νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και τα hands free, που χρησιμοποιούμε στο αυτοκίνητο για να μιλήσουμε στο κινητό, επηρεάζουν τα αντανακλαστικά
Οι οδηγοί που νιώθουν ενοχές επειδή ακούνε podcasts κατά τη διάρκεια μίας διαδρομής, ίσως ανησυχούν για λάθος λόγο. Σύμφωνα με νέα μελέτη, η παθητική ακρόαση ηχητικού περιεχομένου δεν φαίνεται να καθυστερεί τα οπτικά αντανακλαστικά. Αντίθετα, οι τηλεφωνικές συνομιλίες – ακόμη και χωρίς τη χρήση χεριών – επιβραδύνει σημαντικά την ταχύτητα και την ακρίβεια των κινήσεων των ματιών.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Υγείας Fujita στην Ιαπωνία εξέτασαν 30 ενήλικες, οι οποίοι κλήθηκαν να εκτελέσουν γρήγορες κινήσεις των ματιών υπό τρεις διαφορετικές συνθήκες.
