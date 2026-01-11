Το κόλπο στο πλυντήριο για καθαρά ρούχα, χωρίς τρίχες – Ειδικά αν έχετε κατοικίδια

Το σφουγγάρι κουζίνας δεν χρησιμεύει μόνο για το πλύσιμο των πιάτων ή τον καθαρισμό επιφανειών. Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο και στοΑν μετά το πλύσιμο βρίσκετε τρίχες σκύλου ή γάτας κολλημένες στα ρούχα, δοκιμάστε το εξής: βάλτε ένα καθαρό/καινούργιο σφουγγάρι μέσα στον κάδο μαζί με τα ρούχα και ξεκινήστε τον κανονικό κύκλο πλύσης. Καθώς περιστρέφεται, η τραχιά πλευρά του σφουγγαριού μπορεί να βοηθήσει στη συλλογή τριχών και χνουδιών, μειώνοντας τα υπολείμματα που μένουν πάνω στα υφάσματα.Διαβάστε περισσότερα στο