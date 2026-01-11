Το κόλπο στο πλυντήριο για καθαρά ρούχα, χωρίς τρίχες – Ειδικά αν έχετε κατοικίδια
Το κόλπο στο πλυντήριο για καθαρά ρούχα, χωρίς τρίχες – Ειδικά αν έχετε κατοικίδια
Αν μετά το πλύσιμο βρίσκετε τρίχες και χνούδι πάνω στα ρούχα, ένα απλό σφουγγάρι κουζίνας στον κάδο του πλυντηρίου μπορεί να κάνει τη διαφορά - Ιδίως εάν έχετε σκύλο ή γάτα
Το σφουγγάρι κουζίνας δεν χρησιμεύει μόνο για το πλύσιμο των πιάτων ή τον καθαρισμό επιφανειών. Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο και στο πλυντήριο ρούχων, ιδιαίτερα σε σπίτια με κατοικίδια.
Ένα απλό κόλπο για τις τρίχες στα ρούχα
Αν μετά το πλύσιμο βρίσκετε τρίχες σκύλου ή γάτας κολλημένες στα ρούχα, δοκιμάστε το εξής: βάλτε ένα καθαρό/καινούργιο σφουγγάρι μέσα στον κάδο μαζί με τα ρούχα και ξεκινήστε τον κανονικό κύκλο πλύσης. Καθώς περιστρέφεται, η τραχιά πλευρά του σφουγγαριού μπορεί να βοηθήσει στη συλλογή τριχών και χνουδιών, μειώνοντας τα υπολείμματα που μένουν πάνω στα υφάσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένα απλό κόλπο για τις τρίχες στα ρούχα
Αν μετά το πλύσιμο βρίσκετε τρίχες σκύλου ή γάτας κολλημένες στα ρούχα, δοκιμάστε το εξής: βάλτε ένα καθαρό/καινούργιο σφουγγάρι μέσα στον κάδο μαζί με τα ρούχα και ξεκινήστε τον κανονικό κύκλο πλύσης. Καθώς περιστρέφεται, η τραχιά πλευρά του σφουγγαριού μπορεί να βοηθήσει στη συλλογή τριχών και χνουδιών, μειώνοντας τα υπολείμματα που μένουν πάνω στα υφάσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα