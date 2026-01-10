Η ιστορία της κυρίας Αθηνάς που αντιμετώπισε το μηνιγγίωμα με δύναμη, ηρεμία και αποφασιστικότητα
Η ιστορία της κυρίας Αθηνάς που αντιμετώπισε το μηνιγγίωμα με δύναμη, ηρεμία και αποφασιστικότητα
Ο κύριος Παντελής Σταυρινού, Διευθυντής Νευροχειρουργός στο Metropolitan Hospital παρουσίαζει την περίπτωση της κυρίας Αθηνάς, που διαγνώστηκε με μηνιγγίωμα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση
Τα μηνιγγιώματα είναι συνήθως καλοήθεις όγκοι του εγκεφάλου, που αναπτύσσονται από τις μήνιγγες, τις μεμβράνες που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Πολλά παραμένουν ασυμπτωματικά και απλώς παρακολουθούνται, ενώ άλλα μπορεί να μεγαλώσουν και να προκαλέσουν νευρολογικές διαταραχές, απαιτώντας πιο ενεργή θεραπευτική παρέμβαση.
Αυτή είναι η ιστορία της κυρίας Αθηνάς, μιας γυναίκας που αντιμετώπισε τη διάγνωση μηνιγγιώματος με δύναμη, ηρεμία και αποφασιστικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτή είναι η ιστορία της κυρίας Αθηνάς, μιας γυναίκας που αντιμετώπισε τη διάγνωση μηνιγγιώματος με δύναμη, ηρεμία και αποφασιστικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα