Έλον Μασκ: Σχεδιάζει «μαζική» παραγωγή εγκεφαλικών εμφυτευμάτων το 2026 – Πώς επηρεάζονται οι ασθενείς με παράλυση
Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025, 12 άτομα με σοβαρή παράλυση παγκοσμίως είχαν λάβει εμφυτεύματα της εταιρείας - Τα χρησιμοποιούν για να ελέγχουν ψηφιακά και φυσικά εργαλεία μέσω της σκέψης
Η Neuralink, η εταιρεία νευροτεχνολογίας του Έλον Μασκ, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει μέσα στο 2026 παραγωγή «μεγάλου όγκου» συσκευών διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασκ ανέφερε ότι η εταιρεία στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή τους και να προχωρήσει σε (σχεδόν) πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία εμφύτευσής τους σε ανθρώπους.
Το εμφύτευμα (γνωστό ως «Telepathy») έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει σε άτομα με σοβαρή παράλυση (μεταξύ άλλων λόγω τραυματισμών του νωτιαίου μυελού) να χειρίζονται ψηφιακά εργαλεία μέσω της σκέψης. Ο πρώτος συμμετέχων στις δοκιμές, ο οποίος έλαβε το εμφύτευμα τον Ιανουάριο του 2024, το χρησιμοποίησε για να μετακινεί τον κέρσορα σε φορητό υπολογιστή, να περιηγείται στο Διαδίκτυο και να αλληλεπιδρά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος στο Business Insider, η τεχνολογία συνέβαλε στην ενίσχυση της αυτονομίας του και στην ευκολότερη καθημερινή επικοινωνία.
