Έλον Μασκ: Σχεδιάζει «μαζική» παραγωγή εγκεφαλικών εμφυτευμάτων το 2026 – Πώς επηρεάζονται οι ασθενείς με παράλυση

Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025, 12 άτομα με σοβαρή παράλυση παγκοσμίως είχαν λάβει εμφυτεύματα της εταιρείας - Τα χρησιμοποιούν για να ελέγχουν ψηφιακά και φυσικά εργαλεία μέσω της σκέψης