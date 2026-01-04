Σε ποια ηλικία «γερνούν» τα μαλλιά; Πολύ νωρίτερα απ’ ότι νομίζαμε

Η αραίωση και το άσπρισμα των μαλλιών δεν είναι ξαφνικά γεγονότα, αλλά το αποτέλεσμα μιας αργής, φλεγμονώδους διαδικασίας που ξεκινά δεκαετίες νωρίτερα