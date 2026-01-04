Σε ποια ηλικία «γερνούν» τα μαλλιά; Πολύ νωρίτερα απ’ ότι νομίζαμε
Η αραίωση και το άσπρισμα των μαλλιών δεν είναι ξαφνικά γεγονότα, αλλά το αποτέλεσμα μιας αργής, φλεγμονώδους διαδικασίας που ξεκινά δεκαετίες νωρίτερα
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η αραίωση των μαλλιών ή οι άσπρες τρίχες εμφανίζονται ξαφνικά και σηματοδοτούν τη μέση ηλικία. Μια νέα επιστημονική έρευνα, όμως, δείχνει ότι, στην πραγματικότητα, οι αλλαγές στα μαλλιά ξεκινούν σε κυτταρικό επίπεδο πολύ νωρίτερα, πριν εμφανιστούν οι ορατές αλλαγές.
Ερευνητές από το BGI και το Shanghai Skin Disease Hospital δημιούργησαν τον πρώτο άτλαντα υψηλής ανάλυσης του τριχωτού της κεφαλής κατά τη διάρκεια της πρώιμης γήρανσης. Τα ευρήματά τους αποκαλύπτουν ότι λεπτές, αλλά σημαντικές κυτταρικές αλλαγές μπορούν να ανιχνευθούν σε άτομα ηλικίας 30-40 ετών, πολύ πριν τα μαλλιά αραιώσουν ορατά ή χάσουν τη χρωστική τους ουσία.
