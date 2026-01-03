ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έξαρση της γρίπης – Διπλασιάζονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, αυξάνονται τα σοβαρά περιστατικά
COVID-19 Γρίπη Γρίπη Α Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Ιός RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός)

Ραγδαία άνοδος στις εισαγωγές για γρίπη δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, με αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία – Λιγότερες εισαγωγές αλλά δύο θάνατοι από κορωνοϊό, ήπια αύξηση και του RSV

Έντονη κινητικότητα των αναπνευστικών ιώσεων καταγράφεται στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα του 2025, με τη γρίπη να παρουσιάζει σαφή έξαρση, ενώ η COVID-19 και ο RSV κινούνται σε ηπιότερη αλλά υπαρκτή ανοδική τροχιά, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παρουσιάζει η γρίπη, καθώς την εβδομάδα 52/2025 (22–28 Δεκεμβρίου 2025), οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία ανήλθαν σε 497, από 235 την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας σχεδόν διπλασιασμό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
