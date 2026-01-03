Έξαρση της γρίπης – Διπλασιάζονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, αυξάνονται τα σοβαρά περιστατικά

Ραγδαία άνοδος στις εισαγωγές για γρίπη δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, με αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία – Λιγότερες εισαγωγές αλλά δύο θάνατοι από κορωνοϊό, ήπια αύξηση και του RSV