5 tips για να αποφύγετε το φούσκωμα μετά το γιορτινό τραπέζι
5 tips για να αποφύγετε το φούσκωμα μετά το γιορτινό τραπέζι

Τα γιορτινά τραπέζια συχνά συνοδεύονται από υπερκατανάλωση τροφής, δυσπεψία και φούσκωμα - Οι ειδικοί προτείνουν απλές στρατηγικές για να απολαύσουμε τις γιορτές χωρίς δυσφορία

Βίκυ Βενιού
Για πολλούς, οι γιορτές είναι συνυφασμένες με καλή παρέα, πάρτι και μεγάλα, πλούσια, εορταστικά τραπέζια. Κι ενώ όλα αυτά προκαλούν ένα βαθύ αίσθημα συντροφικότητας και χαράς, συχνά οδηγούν και σε ένα…υπερφουσκωμένο στομάχι. Για πολλούς, αυτή η αίσθηση βαρύτητας μετά το γεύμα είναι σχεδόν αναπόφευκτη, όταν τα πλούσια πιάτα και οι υπερβολικές μερίδες βρίσκονται στο επίκεντρο.

Έρευνα του Calorie Control Council δείχνει ότι ένα τυπικό εορταστικό γεύμα μπορεί να ξεπεράσει τις 3.000 θερμίδες, σχεδόν το διπλάσιο της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης. Αυτή η υπερκατανάλωση τροφής οδηγεί συχνά σε δυσάρεστα συμπτώματα, όπως δυσπεψία, ναυτία και φούσκωμα.

