Αυτός είναι ο λόγος που οι επιτυχημένοι άνθρωποι φορούν τα ίδια ρούχα

Μια μικρότερη γκαρνταρόμπα με βασικά κομμάτια μπορεί να μειώσει το άγχος, να εξοικονομίσει χρόνο και να απλοποιήσει την καθημερινότητά μας

Μαρία Κοτοπούλη
Έχετε παρατηρήσει ότι ορισμένοι από τους πιο διάσημους και επιτυχημένους ανθρώπους στον κόσμο, όπως ο Mark Zuckerberg, επιλέγουν σχεδόν πανομοιότυπα ρούχα στις δημόσιες εμφανίσεις τους; Αυτή η συνειδητή επιλογή αντανακλά περισσότερο έναν πιο απλό και λειτουργικό τρόπο ζωής παρά την αδιαφορία για την εμφάνιση.

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη αποφάσεις, υποχρεώσεις και άγχος, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στη φιλοσοφία της capsule wardrobe, μιας μικρής, προσεκτικά επιλεγμένης γκαρνταρόμπας που προσφέρει άνεση, ηρεμία και αίσθηση ελέγχου. Τι κερδίζουμε όμως όταν μειώνουμε τις επιλογές μας στο ντύσιμο;

