3 μυστικά για σχέσεις που αντέχουν μετά τα 50 – Γιατί γινόμαστε καλύτεροι σύντροφοι
YGEIAMOU.GR
3 μυστικά για σχέσεις που αντέχουν μετά τα 50 – Γιατί γινόμαστε καλύτεροι σύντροφοι

Ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Ακόμα και μετά το διαζύγιο, μια νέα σχέση μπορεί να ανθίσει, όταν βασίζεται στην ειλικρίνεια, την αποδοχή και τη φροντίδα

Μαρία Κοτοπούλη
Ακόμα και μετά το διαζύγιο, η ερωτική σπίθα μπορεί να ανάψει ξανά, με τον σωστό άνθρωπο, όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει. Αυτή τη σπίθα, που έγινε τελικά πυρκαγιά, βρήκε η συγγραφέας, Kate Kaufmann, μετά από έναν γάμο τριών δεκαετιών -που έληξε με ένα διαζύγιο- και 5 χρόνια διαδικτυακών ραντεβού.

«Αφού ο γάμος μου κατέρρευσε, άρχισα να μελετώ ανθρώπους που ήξερα και που έμοιαζαν να έχουν δημιουργήσει δυνατές σχέσεις. Τι ήταν αυτό που τις έκανε να λειτουργούν; Τι στρατηγικές χρησιμοποιούσαν;» λέει στο άρθρο της στο Psychology Today, όπου και παρουσιάζει τα 3 πράγματα που τελικά έμαθε.

