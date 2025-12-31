Χοληστερόλη: Ανησυχείτε για τις στατίνες; Μια καθηγήτρια εξηγεί πότε χρειάζονται και πότε όχι
Χοληστερόλη: Ανησυχείτε για τις στατίνες; Μια καθηγήτρια εξηγεί πότε χρειάζονται και πότε όχι
Οι στατίνες δεν είναι ούτε πανάκεια ούτε εχθρός - Μια ειδικός καθησυχάζει τους δισταγμούς και εξηγεί πότε είναι πραγματικά απαραίτητη η λήψη τους
Λίγα φάρμακα έχουν προκαλέσει τόση συζήτηση όσο οι στατίνες. Πολλοί τις χαρακτηρίζουν ένα από τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα στη σύγχρονη ιατρική, άλλοι όμως εκφράζουν προβληματισμούς σχετικά με τις παρενέργειες και τον κίνδυνο εθισμού, θέτοντας το ερώτημα αν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής αποτελούν μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση.
Είναι γεγονός ότι η υψηλή χοληστερόλη μπορεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, να ρυθμιστεί φυσικά, μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής, άσκησης, διατήρησης ενός υγιούς βάρους και αποφυγής του καπνίσματος. Γι’ αυτό πολλοί διστάζουν να πάρουν στατίνες, υποστηρίζοντας τη φυσική λύση.
