Παχυσαρκία: Η ενδοκρινολόγος εξηγεί τα πάντα για το νέο χάπι σεμαγλουτίδης
Παχυσαρκία: Η ενδοκρινολόγος εξηγεί τα πάντα για το νέο χάπι σεμαγλουτίδης
Ο FDA ενέκρινε πριν λίγες μέρες μια καθημερινή από του στόματος μορφή της σεμαγλουτίδης, προσφέροντας στους ασθενείς μια μη ενέσιμη, πρακτική και ισχυρή θεραπευτική επιλογή. Η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, εξηγεί
Η πρόσφατη απόφαση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) να δώσει έγκριση για το πρώτο από του στόματος φάρμακο για τη χρόνια διαχείριση της παχυσαρκίας αποτελεί ορόσημο για την αντιμετώπιση μιας από τις πλέον πολυσύνθετες και επιβαρυντικές νόσους της σύγχρονης ιατρικής. Στις 22 Δεκεμβρίου 2025, ο FDA ενέκρινε το χάπι της φαρμακευτικής εταιρίας Novo Nordisk, μια καθημερινή από του στόματος μορφή της σεμαγλουτίδης στη δοσολογία των 25 mg, με ένδειξη την απώλεια σωματικού βάρους και τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ενήλικες με παχυσαρκία (BMI ≥ 30 kg/m²) ή υπέρβαρους (BMI ≥ 27 kg/m²) με τουλάχιστον μία σχετιζόμενη με το βάρος ιατρική συννοσηρότητα. Η έγκριση αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, προσφέροντας σε ιατρούς και ασθενείς μια μη ενέσιμη, πρακτική και ισχυρή θεραπευτική επιλογή.
Η παχυσαρκία, ως χρόνια νόσος, συνδέεται στενά με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, δυσλιπιδαιμίας και άλλων μεταβολικών διαταραχών. Η αντιμετώπισή της απαιτεί συνδυασμό διαιτητικών παρεμβάσεων, αλλαγών στον τρόπο ζωής και, όπου ενδείκνυται, φαρμακευτικής υποστήριξης. Μέχρι πρόσφατα, ενέσιμες θεραπείες που βασίζονται σε αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 ήταν οι πιο αποτελεσματικές για την επίτευξη κλινικά σημαντικής απώλειας βάρους. Η από του στόματος μορφή αξιοποιεί ίδια δραστική ουσία με ενέσιμες αγωγές, ώστε να συνδυάζει ισχυρή απώλεια βάρους με αυξημένη άνεση λήψης, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει τη συμμόρφωση και την πρόσβαση στη θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η παχυσαρκία, ως χρόνια νόσος, συνδέεται στενά με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, δυσλιπιδαιμίας και άλλων μεταβολικών διαταραχών. Η αντιμετώπισή της απαιτεί συνδυασμό διαιτητικών παρεμβάσεων, αλλαγών στον τρόπο ζωής και, όπου ενδείκνυται, φαρμακευτικής υποστήριξης. Μέχρι πρόσφατα, ενέσιμες θεραπείες που βασίζονται σε αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 ήταν οι πιο αποτελεσματικές για την επίτευξη κλινικά σημαντικής απώλειας βάρους. Η από του στόματος μορφή αξιοποιεί ίδια δραστική ουσία με ενέσιμες αγωγές, ώστε να συνδυάζει ισχυρή απώλεια βάρους με αυξημένη άνεση λήψης, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει τη συμμόρφωση και την πρόσβαση στη θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα