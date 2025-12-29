Σχέσεις: Πόσοι θα άφηναν τον σύντροφό τους για κάποιον άλλο; Με «καβάτζα» ο 1 στους 6
Σχέσεις: Πόσοι θα άφηναν τον σύντροφό τους για κάποιον άλλο; Με «καβάτζα» ο 1 στους 6
Αγάπη, δέσμευση και… σχέδιο Β! Τι δείχνει νέα έρευνα για τις σχέσεις σήμερα και γιατί το «τι θα γινόταν αν» απασχολεί όλο και περισσότερους
Αν και κανένας δεν πρόκειται να το παραδεχτεί, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που βρίσκονται σε σχέση κρατά μια… πισινή, τουλάχιστον στη φαντασία του. Συγκεκριμένα, 1 στους 6 (το 16%) δεσμευμένους ομολογεί ότι υπάρχει κάποιος άλλος στη ζωή του, για τον οποίο θα άφηνε τον/την σύντροφό του αν εκείνος/εκείνη έδειχνε ερωτικό ενδιαφέρον.
Τι έδειξε η μελέτη
Η έρευνα έγινε από την Talker Research σε 1.279 Αμερικανούς που βρίσκονται σε σχέση και έφερε στο φως ορισμένες άβολες αλήθειες για τη σύγχρονη δέσμευση. Αυτοί που ήταν πιο πιθανό να έχουν ένα «εφεδρικό σχέδιο» ήταν οι άντρες: το 19% παραδέχεται ότι υπάρχει κάποιο άτομο για το οποίο θα άφηνε τη σύντροφό του, σε σύγκριση με μόλις το 12% των γυναικών.
