«Δώρα» ζωής τα ξημερώματα των Χριστουγέννων από 57χρονο δότη στη Θεσσαλονίκη
«Δώρα» ζωής τα ξημερώματα των Χριστουγέννων από 57χρονο δότη στη Θεσσαλονίκη

Με ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής στο ξημέρωμα των Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε η λήψη νεφρών και κερατοειδών, χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος

«Δώρα» ζωής τα ξημερώματα των Χριστουγέννων από 57χρονο δότη στη Θεσσαλονίκη
Τα ξημερώματα της 25ης Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών από 57χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου».

Με ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής στο ξημέρωμα των Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε η λήψη νεφρών και κερατοειδών, χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

