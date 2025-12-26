Πόσα βήματα χρειάζονται για να «κάψουμε» τα γιορτινά φαγητά και ποτά
YGEIAMOU.GR
Εορταστικό Τραπέζι Περπάτημα Χριστούγεννα Χριστουγεννιάτικα φαγητά

Πόσα βήματα χρειάζονται για να «κάψουμε» τα γιορτινά φαγητά και ποτά

Πόσο περπάτημα χρειάζεται για να «καούν» οι θερμίδες από τα γιορτινά τραπέζια; Τα στοιχεία αναδεικνύουν τον ρόλο της καθημερινής κίνησης στη διατήρηση της υγείας

Πόσα βήματα χρειάζονται για να «κάψουμε» τα γιορτινά φαγητά και ποτά
Μαρία Κοτοπούλη
Οι γιορτές είναι συνώνυμες με το καλό φαγητό και το ποτό, και όχι σε μέτριες ποσότητες, καθώς τείνουμε να το παρακάνουμε. Κάποιες από αυτές τις θερμίδες μπορούμε να τις «κάψουμε» με έναν απλό περίπατο, ακόμα κι αν είναι λίγο μεγαλύτερος σε κάποιες περιπτώσεις.

Ερευνητές ανέλυσαν τις θερμίδες σε τυπικές μερίδες γιορτινών φαγητών και ποτών και τις μετέτρεψαν σε βήματα και χρόνο περπατήματος, με βάση έναν μέσο ενήλικα που κινείται με μέτριο ρυθμό, για λογαριασμό εφαρμογής περπατήματος.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης