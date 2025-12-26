Απίστευτο: 65% των μαθητών θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν υπάρχουν ακόμη
Παρά την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενσυναίσθηση, επικοινωνία και ενεργητική μάθηση παραμένουν «κλειδί» στην αγορά εργασίας
Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό σχολείο θα εργαστεί σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν έχουν καν επινοηθεί, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του World Futures Day 2025, μίας διεθνούς πρωτοβουλίας υπό την αιγίδα της Unesco, που γνωστοποιεί το One Stop Liaison Office, ο μηχανισμός υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας που λειτουργεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, το 10% των επαγγελματιών παγκοσμίως κατέχουν ήδη θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν πριν από μόλις πέντε χρόνια, ενώ το 80% των εργοδοτών αναζητά δεξιότητες ζωής όπως η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων και ένας στους τρεις νέους αισθάνεται απροετοίμαστος και εγκλωβισμένος στην αβεβαιότητα.
Σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες δεξιότητες που φαίνεται ότι θα παραμείνουν πολύτιμες, παρά την εκρηκτική άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), αυτές είναι η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι «οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (όπως η ανθεκτικότητα και η διαχείριση του άγχους) και ενεργητικής μάθησης (δηλαδή η μετάβαση από την παθητική θεωρία στην έμπρακτη επίλυση προβλημάτων μέσω της συνεργασίας) είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες, ενώ τα επαγγέλματα που απαιτούν ανθρώπινη συνεργασία, αλληλεπίδραση και συναισθηματική νοημοσύνη διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να απαξιωθούν».
