Η γρίπη «φουντώνει» – Πόσο μας καλύπτει το φετινό αντιγριπικό εμβόλιο; Οι ειδικοί εξηγούν
Η γρίπη σταδιακά φουντώνει στον κόσμο - Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον κυριαρχεί σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για δύσκολη χρονιά - Ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης
Η περίοδος της γρίπης έχει ξεκινήσει ήδη, με υψηλές ενδείξεις πίεσης στα συστήματα υγείας και μια παραλλαγή της γρίπης Α (H3N2), γνωστή ως υποκλάδος K, να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με το BMJ, το συγκεκριμένο στέλεχος συνδέεται με πρώιμη και ιδιαίτερα έντονη έξαρση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στις ΗΠΑ έχει ήδη αναδειχθεί σε κυρίαρχο στέλεχος, με ορισμένες Πολιτείες να καταγράφουν «πολύ υψηλά» ή «υψηλά» επίπεδα, όπως αποτυπώνεται στις αναφορές του CDC.
Η «προειδοποίηση» από Ευρώπη και Αυστραλία
Η επιβάρυνση που καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρείται μεμονωμένο επεισόδιο. Όπως επισημαίνει ο Neil Maniar, διευθυντής του προγράμματος Master of Public Health στο Northeastern University, «το Ηνωμένο Βασίλειο χτυπήθηκε αρκετά σκληρά από αυτό», όπως και «η Ευρώπη και η Αυστραλία», προσθέτοντας ότι η εικόνα αυτή λειτουργεί ως «προάγγελος» για το τι μπορεί να ακολουθήσει. «Θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος γρίπης», τονίζει.
