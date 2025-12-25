Τα μελομακάρονα δεν κάνουν πυρετό, η μπατονέτα δεν είναι για χάδι – Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς δίνει tips υγείας γεμάτα χιούμορ
Τα μελομακάρονα δεν κάνουν πυρετό, η μπατονέτα δεν είναι για χάδι – Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς δίνει tips υγείας γεμάτα χιούμορ
Γρίπη, κορωνοϊός, βήχας και πυρετός καραδοκούν αυτές τις γιορτινές ημέρες των χαμηλών θερμοκρασιών και των μεγάλων συγκεντρώσεων - Με μια δόση χιούμορ, ο παθολόγος Γιώργος Παππάς δίνει τον απόλυτο δεκάλογο για να κάνουμε γιορτές με υγεία
Οι γιορτές είναι συνώνυμες με συναθροίσεις, φαγητό, αγκαλιές και κοινωνική εξωστρέφεια. Είναι όμως και η περίοδος που οι λοιμώξεις του αναπνευστικού βρίσκουν το ιδανικό τους περιβάλλον για να εξαπλωθούν. Συχνές φράσεις, όπως «δεν είναι τίποτα», «μάλλον κρύωσα» και «θα περάσει», αποκαλύπτουν κάτι βασικό: Η ατομική μας συμπεριφορά επηρεάζει άμεσα τους γύρω μας.
Με ανάρτησή του στο Facebook, o παθολόγος και ερευνητής Γιώργος Παππάς δίνει τον δικό του δεκάλογο, για γιορτές γεμάτες υγεία, χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με ανάρτησή του στο Facebook, o παθολόγος και ερευνητής Γιώργος Παππάς δίνει τον δικό του δεκάλογο, για γιορτές γεμάτες υγεία, χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα