Η χνουδωτή αγκαλιά που διώχνει το στρες και την ένταση των γιορτών
Η χνουδωτή αγκαλιά που διώχνει το στρες και την ένταση των γιορτών
Ένας σκύλος μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από μια πρόσκαιρη γιορτινή παρηγοριά - Προσφέρει χρόνια συντροφικότητας, καθημερινής σύνδεσης και συναισθηματικής σταθερότητας
Τα Χριστούγεννα παρουσιάζονται συχνά ως περίοδος χαράς και ζεστασιάς. Στην πράξη, όμως, για πολλούς ανθρώπους συνοδεύονται από ένταση, συναισθηματική κόπωση και έντονη μοναξιά. Καθώς το φυσικό φως της ημέρας μειώνεται και οι ρυθμοί αλλάζουν, η διάθεση επηρεάζεται περισσότερο απ’ όσο θέλουμε να παραδεχθούμε. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εστιάζει η κυρία Παναγιώτα Τραγαντζοπούλου, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Westminster, σε άρθρο της στο The Conversation, εξηγώντας γιατί η… παρέα με έναν σκύλο, ιδίως την περίοδο των γιορτών, μπορεί να λειτουργήσει απροσδόκητα ευεργετικά.
Ένα ενδιαφέρον σημείο που αναδεικνύει στο άρθρο της είναι ότι τα ψυχολογικά οφέλη της επαφής με σκύλους δεν προϋποθέτουν απαραίτητα την υιοθεσία. Αυτό εξηγεί και τη δημοφιλία πρωτοβουλιών όπως τα προγράμματα θεραπείας με τη βοήθεια ζώων ή δραστηριότητες τύπου puppy yoga (τάση που συνδυάζει χαλαρωτικές ασκήσεις γιόγκα με παιχνίδι με κουτάβια, προσφέροντας μείωση άγχους και ευεξία). Ακόμη και η σύντομη επαφή με έναν άγνωστο σκύλο ή σκύλο θεραπείας μπορεί να μειώσει το στρες και να βελτιώσει τη διάθεση, δείχνοντας ότι η θετική επίδραση της παρουσίας τους δεν περιορίζεται στους ιδιοκτήτες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένα ενδιαφέρον σημείο που αναδεικνύει στο άρθρο της είναι ότι τα ψυχολογικά οφέλη της επαφής με σκύλους δεν προϋποθέτουν απαραίτητα την υιοθεσία. Αυτό εξηγεί και τη δημοφιλία πρωτοβουλιών όπως τα προγράμματα θεραπείας με τη βοήθεια ζώων ή δραστηριότητες τύπου puppy yoga (τάση που συνδυάζει χαλαρωτικές ασκήσεις γιόγκα με παιχνίδι με κουτάβια, προσφέροντας μείωση άγχους και ευεξία). Ακόμη και η σύντομη επαφή με έναν άγνωστο σκύλο ή σκύλο θεραπείας μπορεί να μειώσει το στρες και να βελτιώσει τη διάθεση, δείχνοντας ότι η θετική επίδραση της παρουσίας τους δεν περιορίζεται στους ιδιοκτήτες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα