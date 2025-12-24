Η χνουδωτή αγκαλιά που διώχνει το στρες και την ένταση των γιορτών

Ένας σκύλος μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από μια πρόσκαιρη γιορτινή παρηγοριά - Προσφέρει χρόνια συντροφικότητας, καθημερινής σύνδεσης και συναισθηματικής σταθερότητας