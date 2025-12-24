Σάκχαρο: Το μυστικό για την ρύθμισή του κρύβεται στο φυσικό φως της ημέρας

Καθίστε δίπλα στο παράθυρο που λούζεται από το φως της ημέρας - Αυτή η απλή κίνηση δεν είναι τυχαία, καθώς θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη διαχείριση του διαβήτη, σύμφωνα με νεότερη μελέτη