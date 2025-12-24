4 διατροφικές επιλογές που ρίχνουν την κορτιζόλη και θέτουν το στρες υπό έλεγχο – Ποιες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα
4 διατροφικές επιλογές που ρίχνουν την κορτιζόλη και θέτουν το στρες υπό έλεγχο – Ποιες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα
Από τη βρώμη και τα αυγά μέχρι τα λιπαρά ψάρια και τη μαύρη σοκολάτα: οι επιλογές που συμβάλλουν στη μείωση της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης, σύμφωνα με τις ειδικούς
Ο Δεκέμβριος «ανεβάζει» ρυθμούς -και μαζί αυξάνεται και το στρες. Οι ειδικοί, ωστόσο, θυμίζουν ότι πέρα από την πίεση της καθημερινότητας, υπάρχει ένας παράγοντας που μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα: η διατροφή.
Όπως εξηγεί στη DailyMail η διατροφολόγος Δρ. Emma Derbyshire, οι επιλογές στο πιάτο μας επηρεάζουν τον τρόπο που ανταποκρίνεται το σώμα μας στο στρες: από τον έλεγχο του σακχάρου και τη φλεγμονή μέχρι την ποιότητα του ύπνου και την όρεξη. «Με τακτικά γεύματα, έμφαση σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες και τρόφιμα που κρατούν σταθερά τα επίπεδα ενέργειας, μπορούμε να “μαλακώσουμε” την αντίδραση του οργανισμού στο στρες αντί να την ενισχύσουμε».
Οι τροφές που «κρατούν» το στρες υπό έλεγχο
1. Ισορροπημένο πρωινό: βρώμη ή αυγά
Ένα ισορροπημένο πρωινό έχει συσχετιστεί με πιο ομαλούς ρυθμούς κορτιζόλης, ενώ η παράλειψή του έχει συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα της ορμόνης του στρες. Τα αυγά προσφέρουν πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας και απαραίτητα αμινοξέα, ενώ η βρώμη περιέχει υδατάνθρακες αργής αποδέσμευσης που συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του σακχάρου. Επιπλέον, είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, που «τρέφουν» το μικροβίωμα, ενώ το έντερο, μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου, συμμετέχει στη ρύθμιση της απόκρισης στο στρες. Τέλος, τα δημητριακά και τα αυγά μπορούν να ενισχύσουν την πρόσληψη βιταμίνης D, η οποία είναι κρίσιμη για το ανοσοποιητικό και την απόκριση στο στρες
