4 διατροφικές επιλογές που ρίχνουν την κορτιζόλη και θέτουν το στρες υπό έλεγχο – Ποιες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα

Από τη βρώμη και τα αυγά μέχρι τα λιπαρά ψάρια και τη μαύρη σοκολάτα: οι επιλογές που συμβάλλουν στη μείωση της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης, σύμφωνα με τις ειδικούς