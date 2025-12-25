Ο δείκτης που «λέει» για την καρδιά μας περισσότερα από την «κακή» χοληστερόλη – Πώς μετριέται
Νέα εποχή στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου φέρνει η διαπίστωση ότι η μέτρηση της φλεγμονής μέσω της CRP φαίνεται πολύ πιο αξιόπιστος δείκτης συγκριτικά με την κλασική μέτρηση χοληστερόλης - Ευτυχώς, οι υγιεινές συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίπτωση
Οι καρδιακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, στερώντας κάθε χρόνο περισσότερες ζωές από οποιαδήποτε άλλη πάθηση. Εδώ και δεκαετίες, οι γιατροί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη μέτρηση της χοληστερόλης -ιδίως της LDL- για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια, οι έρευνες δείχνουν πλέον ότι η φλεγμονή -κι όχι μόνο η χοληστερόλη- διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας δείκτης στο αίμα, η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.
Νέα εποχή στην εκτίμηση του κινδύνου
Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) παράγεται από το ήπαρ ως αντίδραση στη φλεγμονή. Αυξημένα επίπεδα μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια λοιμώξεων, τραυματισμών ιστών, αυτοάνοσων παθήσεων, παχυσαρκίας και μεταβολικών διαταραχών, όπως ο διαβήτης. Ουσιαστικά, λειτουργεί ως σήμα ότι το ανοσοποιητικό σύστημα έχει ενεργοποιηθεί.
Η CRP μετριέται εύκολα, μέσω μιας τυπικής εξέτασης αίματος: Τα χαμηλά επίπεδα (κάτω από 1 mg/d) υποδηλώνουν ελάχιστη φλεγμονή και συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Αντίθετα, τα επίπεδα άνω των 3 mg/d αντανακλούν αυξημένη φλεγμονή και σημαντικά αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
