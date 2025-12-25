Ο δείκτης που «λέει» για την καρδιά μας περισσότερα από την «κακή» χοληστερόλη – Πώς μετριέται

Νέα εποχή στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου φέρνει η διαπίστωση ότι η μέτρηση της φλεγμονής μέσω της CRP φαίνεται πολύ πιο αξιόπιστος δείκτης συγκριτικά με την κλασική μέτρηση χοληστερόλης - Ευτυχώς, οι υγιεινές συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίπτωση