Μαζί και χώρια – H σκανδιναβική μέθοδος που εγγυάται ξεκούραστο ύπνο
Πριν δοκιμάσετε τις χωριστές κρεβατοκάμαρες για να κοιμηθείτε (επιτέλους) καλά, μπορείτε να δοκιμάσετε το τρικ των Σκανδιναβών για ξεκούραστο ύπνο, χωρίς να στερούνται το έτερον ήμισυ
Για να γλιτώσετε από τη μάχη του… παπλώματος κάθε βράδυ, το TikTok προτείνει μια λύση που πιθανώς να είχατε σκεφτεί αλλά δεν ήσαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητά της. Πρόκειται για την «σκανδιναβική μέθοδο ύπνου», η οποία γνωρίζει μεγάλη απήχηση στα social media.
Τρεις ειδικοί, η Yaqoot Fatima, Καθηγήτρια με ειδίκευση στην υγεία του ύπνου, η Danielle Wilson, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια και επιστήμονας ύπνου και η Nisreen Aouira, Υπεύθυνη ερευνητικών προγραμμάτων στο Let’s Yarn About Sleep του Ινστιτούτο Thompson, και οι τρεις από το Πανεπιστήμιο Sunshine Coast, αναλύουν με άρθρο τους στο The Conversation τι είναι αυτή η μέθοδος και αν μπορεί να σας γλιτώσει από τη βραδινή πάλη για περισσότερο πάπλωμα, χωρίς κρύα πόδια.
Τι είναι η σκανδιναβική μέθοδος ύπνου;
Για να κοιμηθούν καλύτερα και να γλιτώσουν τους τσακωμούς, πολλά ζευγάρια επιλέγουν να κοιμηθούν με ξεχωριστά κλινοσκεπάσματα παρά με ένα μεγάλο. Κοινώς, ο καθένας έχει τη δική του κουβέρτα ή πάπλωμα.
