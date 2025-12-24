Ποιες γυναίκες επιλέγουν τα «μωρά των Βίκινγκ» – Τι ισχύει για τράπεζες σπέρματος και σούπερ-δότες

Πρόσφατα τα «μωρά των Βίκινγκ» ήρθαν στο προσκήνιο, μαζί με πλήθος ερωτημάτων - Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Τι ισχύει στη σημερινή αγορά σπέρματος; Ποια ερωτήματα ανοίγει η βιοηθική; Το ygeiamou απαντά με τη βοήθεια του κ. Ευάγγελου Πρωτοπαπαδάκη, καθηγητή Εφαρμοσμένης Ηθικής ΕΚΠΑ