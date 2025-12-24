Ποιες γυναίκες επιλέγουν τα «μωρά των Βίκινγκ» – Τι ισχύει για τράπεζες σπέρματος και σούπερ-δότες
Πρόσφατα τα «μωρά των Βίκινγκ» ήρθαν στο προσκήνιο, μαζί με πλήθος ερωτημάτων - Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Τι ισχύει στη σημερινή αγορά σπέρματος; Ποια ερωτήματα ανοίγει η βιοηθική; Το ygeiamou απαντά με τη βοήθεια του κ. Ευάγγελου Πρωτοπαπαδάκη, καθηγητή Εφαρμοσμένης Ηθικής ΕΚΠΑ
Η πρόσφατη υπόθεση του Δανού δότη, του οποίου το σπέρμα διακινήθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και συνδέεται με σοβαρό γενετικό κίνδυνο καρκίνου για κάποια παιδιά που γεννήθηκαν, έφερε στο προσκήνιο μια πραγματικότητα που συνήθως μένει «πίσω από κλειστές πόρτες»: την κλίμακα μιας διασυνοριακής αγοράς, όπου το ίδιο γενετικό υλικό μπορεί να ταξιδεύει για χρόνια χωρίς ενιαία ευρωπαϊκή εποπτεία.
Σήμερα η ζήτηση για σπέρμα δότη αυξάνεται – τόσο από ετερόφυλα ζευγάρια με υπογονιμότητα όσο και από ομόφυλα ζευγάρια ή γυναίκες που επιλέγουν να αποκτήσουν παιδί μόνες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το BBC, η ευρωπαϊκή αγορά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισ. λίρες έως το 2033, ενώ η Δανία αναδεικνύεται σε βασικό «εξαγωγικό κόμβο».
Ποια ηθικά ζητήματα προκύπτουν – Ο ειδικός σχολιάζει
Το ygeiamou επικοινώνησε με τον κ. Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, καθηγητή Εφαρμοσμένης Ηθικής του ΕΚΠΑ, ο οποίος υπενθυμίζει ότι, παρότι ο έλεγχος του γενετικού υλικού προχωρά, δεν μπορεί να είναι απόλυτος. «Δεν είναι ρεαλιστικό να θεωρείται ότι έχει αποκλειστεί κάθε πιθανός κίνδυνος. Με την πρόοδο, λύνονται παλαιά προβλήματα αλλά δεν εκλείπει η πιθανότητα να ανακύψουν νέα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι αντίστοιχοι έλεγχοι «στη φυσική αναπαραγωγή, συνήθως, δεν γίνονται». Σε αυτό το πλαίσιο η ενημερωμένη συναίνεση δεν αφορά μόνο το τι ελέγχεται, αλλά και το τι (με τα δεδομένα της εποχής) δεν μπορεί να αποκλειστεί: ο λήπτης πρέπει να γνωρίζει τόσο τις δικλείδες ασφαλείας όσο και τα όριά τους.
