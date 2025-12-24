Φάρμακα αδυνατίσματος σε χάπι – Η νέα εποχή στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ξεκίνησε στις ΗΠΑ
Φάρμακα αδυνατίσματος σε χάπι – Η νέα εποχή στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ξεκίνησε στις ΗΠΑ
Το πρώτο φάρμακο απώλειας βάρους σε μορφή χαπιού έλαβε έγκριση από τον αμερικανικό ρυθμιστικό φορέα FDA, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εύχρηστες θεραπείες κατά της παχυσαρκίας
Πράσινο φως έδωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) σε χάπι σεμαγλουτίδης για την απώλεια βάρους, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Πρόκειται για το πρώτο φάρμακο αυτού του τύπου σε μορφή χαπιού που λαμβάνει έγκριση από τον αμερικανικό ρυθμιστικό φορέα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εύχρηστες θεραπείες απώλειας βάρους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η φαρμακευτική εταιρεία, η καθημερινή λήψη του χαπιού οδήγησε σε μέση απώλεια βάρους 16,6% κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών. Μάλιστα, περίπου το 1/3 των 1.300 συμμετεχόντων στη μελέτη κατέγραψε απώλεια βάρους 20% ή και περισσότερο, ποσοστό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για φαρμακευτική παρέμβαση.
Το νέο χάπι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου του 2026, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα είναι διαθέσιμο σε άλλες αγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η φαρμακευτική εταιρεία, η καθημερινή λήψη του χαπιού οδήγησε σε μέση απώλεια βάρους 16,6% κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών. Μάλιστα, περίπου το 1/3 των 1.300 συμμετεχόντων στη μελέτη κατέγραψε απώλεια βάρους 20% ή και περισσότερο, ποσοστό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για φαρμακευτική παρέμβαση.
Το νέο χάπι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου του 2026, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα είναι διαθέσιμο σε άλλες αγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα