Φάρμακα αδυνατίσματος σε χάπι – Η νέα εποχή στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ξεκίνησε στις ΗΠΑ

Το πρώτο φάρμακο απώλειας βάρους σε μορφή χαπιού έλαβε έγκριση από τον αμερικανικό ρυθμιστικό φορέα FDA, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εύχρηστες θεραπείες κατά της παχυσαρκίας