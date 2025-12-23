Ιδιωτική ασφάλιση: Βιώσιμη λύση για το ασφαλιστικό κενό στην υγεία
Ιδιωτική ασφάλιση: Βιώσιμη λύση για το ασφαλιστικό κενό στην υγεία

Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στην ιδιωτική δαπάνη υγείας - Οι πολίτες επιβαρύνονται με αυξημένο οικονομικό βάρος

ygeiamou.gr team
Η συνεχής αύξηση των δαπανών υγείας αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που απασχολεί όλα τα συστήματα υγείας, ανεξαρτήτως δομής και φιλοσοφίας. Οι βασικές αιτίες αυτής της αύξησης είναι πολυπαραγοντικές:

-η δημογραφική γήρανση,
-η αύξηση της νοσηρότητας με νέες και χρόνιες ασθένειες, καθώς και
-η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, που οδηγεί σε ακριβότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους.

Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν το κόστος παροχής τους.

