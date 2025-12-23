Πώς θα αποφύγουμε «υπερ-γρίπη» και αναπνευστικές λοιμώξεις – Η ειδικός συμβουλεύει
Πώς θα αποφύγουμε «υπερ-γρίπη» και αναπνευστικές λοιμώξεις – Η ειδικός συμβουλεύει
Πώς θα θωρακίσουμε τον οργανισμό μας από τις αναπνευστικές λοιμώξεις που κυριαρχούν, όπως η φετινή άκρως μεταδοτική «σούπερ γρίπη» εξηγεί η κυρία Γαρυφαλιά Πουλάκου, αν. καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, λοιμωξιολόγος στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»
Η συζήτηση με την κυρία Γαρυφαλιά Πουλάκου, λοιμωξιολόγο στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, εστιάζει στην αυξημένη κυκλοφορία των αναπνευστικών λοιμώξεων κατά την τρέχουσα περίοδο και στους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισής τους.
Με τον υποκλάδο Κ της φετινής γρίπης να κυριαρχεί στην Ευρώπη και να έχει πλέον εμφανιστεί και στη χώρα μας η κυρία Πουλάκου τονίζει ότι «βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου συνυπάρχουν πολλοί ιοί του αναπνευστικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες».
Η κυρία Πουλάκου επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός αποτελεί «το ισχυρότερο εργαλείο που διαθέτουμε σήμερα για την αποφυγή σοβαρής νόσησης, νοσηλείας και θανάτου». Η ειδικός επισημαίνει ότι τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, αλλά και οι ηλικιωμένοι, έχουν σαφές όφελος από τον εμβολιασμό έναντι της γρίπης, του κορωνοϊού και του ιού RSV.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με τον υποκλάδο Κ της φετινής γρίπης να κυριαρχεί στην Ευρώπη και να έχει πλέον εμφανιστεί και στη χώρα μας η κυρία Πουλάκου τονίζει ότι «βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου συνυπάρχουν πολλοί ιοί του αναπνευστικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες».
Η κυρία Πουλάκου επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός αποτελεί «το ισχυρότερο εργαλείο που διαθέτουμε σήμερα για την αποφυγή σοβαρής νόσησης, νοσηλείας και θανάτου». Η ειδικός επισημαίνει ότι τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, αλλά και οι ηλικιωμένοι, έχουν σαφές όφελος από τον εμβολιασμό έναντι της γρίπης, του κορωνοϊού και του ιού RSV.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα