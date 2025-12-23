Πώς θα αποφύγουμε «υπερ-γρίπη» και αναπνευστικές λοιμώξεις – Η ειδικός συμβουλεύει

Πώς θα θωρακίσουμε τον οργανισμό μας από τις αναπνευστικές λοιμώξεις που κυριαρχούν, όπως η φετινή άκρως μεταδοτική «σούπερ γρίπη» εξηγεί η κυρία Γαρυφαλιά Πουλάκου, αν. καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, λοιμωξιολόγος στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»